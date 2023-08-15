بلد الوليد يعلن انتقال جواد الياميق للوحدة السعودي

أعلن نادي بلد الوليد الإسباني رحيل لاعبه المغربي جواد الياميق، للانتقال إلى صفوف الوحدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر بلد الوليد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التوصل لاتفاق مع الوحدة، لبيع المدافع المغربي إلى الفريق السعودي.

ووجه بلد الوليد الشكر لـ الياميق متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد بعد 3 مواسم قضاهم في صفوف الفريق الإسباني.

ولعب الياميق 70 مباراة مع بلد الوليد، 44 منها في بطولة الدوري الإسباني، و25 في دوري الدرجة الثانية، ومباراة في كأس الملك، مسجلًا 3 أهداف في ما يقرب من 5000 دقيقة من اللعب.

وتأهل الياميق مع منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز تاريخي، قبل احتلالهم المركز الرابع.

كان الوحدة قد تعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو في صفقة انتقال حر قادمًا من الهلال.

وأعلن بلد الوليد الإسباني رحيل لاعبه المغربي جواد الياميق، للانتقال إلى صفوف الوحدة السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر بلد الوليد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التوصل لاتفاق مع الوحدة، لبيع المدافع المغربي إلى الفريق السعودي.

ووجه بلد الوليد الشكر لـ الياميق متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد بعد 3 مواسم قضاهم في صفوف الفريق الإسباني.

ولعب الياميق 70 مباراة مع بلد الوليد، 44 منها في بطولة الدوري الإسباني، و25 في دوري الدرجة الثانية، ومباراة في كأس الملك، مسجلًا 3 أهداف في ما يقرب من 5000 دقيقة من اللعب.

وتأهل الياميق مع منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز تاريخي، قبل احتلالهم المركز الرابع.