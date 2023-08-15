"من أمهر صناع المحتوى".. عمرو خليل يهنئ بشير حسن بعد توليه رئاسة CBC

هنأ الإعلامي عمرو خليل، الإعلامي بشير حسن، بتوليه رئاسة قناة cbc العامة، قائلًا: الفقرة الأولى عزيزة على قلبي لأن ضيفنا فيها هو زميل وصديق عزيز وأستاذ وإعلامي قدير هو بشير حسن، وأبارك له على توليه مهام مسؤوليته.

وأضاف خليل، خلال حلقة برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء: النهاردة هو أول يوم لتولي هذه المسؤولية لواحدة من أعرق القنوات المصرية الخاصة، ومن أكثرها مشاهدة سواء في داخل مصر أو خارجها.

الأستاذ بشير حسن غني عن التعريف

وتابع: الأستاذ بشير حسن غني عن التعريف، واسمه دائمًا مرتبط بالكثير من البرامج الحوارية الناجحة على مدار سنوات طويلة، ونقدر نقول أنه واحد من أشطر وأمهر وأحرف صناع المحتوى في مجال البرامج، وخصوصًا برامج التوك شو على مدار الـ15 سنة الماضية.

وأردف: الأستاذ بشير حسن تولى مسؤولية قناة cbc أمس، تولاها خلفًا لأخ عزيز جدًا ورجل أحترمه هو الدكتور محمد خضر، الرجل الأكاديمي الفاضل الذي أدار cbc على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات.