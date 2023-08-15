الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"من أمهر صناع المحتوى".. عمرو خليل يهنئ بشير حسن بعد توليه رئاسة CBC

بشير حسن
بشير حسن

هنأ الإعلامي عمرو خليل، الإعلامي بشير حسن، بتوليه رئاسة قناة cbc العامة، قائلًا: الفقرة الأولى عزيزة على قلبي لأن ضيفنا فيها هو زميل وصديق عزيز وأستاذ وإعلامي قدير هو بشير حسن، وأبارك له على توليه مهام مسؤوليته.

وأضاف خليل، خلال حلقة برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء: النهاردة هو أول يوم لتولي هذه المسؤولية لواحدة من أعرق القنوات المصرية الخاصة، ومن أكثرها مشاهدة سواء في داخل مصر أو خارجها.

الأستاذ بشير حسن غني عن التعريف

وتابع: الأستاذ بشير حسن غني عن التعريف، واسمه دائمًا مرتبط بالكثير من البرامج الحوارية الناجحة على مدار سنوات طويلة، ونقدر نقول أنه واحد من أشطر وأمهر وأحرف صناع المحتوى في مجال البرامج، وخصوصًا برامج التوك شو على مدار الـ15 سنة الماضية.

وأردف: الأستاذ بشير حسن تولى مسؤولية قناة cbc أمس، تولاها خلفًا لأخ عزيز جدًا ورجل أحترمه هو الدكتور محمد خضر، الرجل الأكاديمي الفاضل الذي أدار cbc على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات.

بشير حسن الإعلامي بشير حسن توليه رئاسة CBC أمهر صناع المحتوى عمرو خليل الإعلامي عمرو خليل برنامج من مصر عمرو خليل

مواد متعلقة

المالية: المشاركة مع القطاع الخاص ليست حديثة ولها أصول تاريخية (فيديو)

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يكشف تفاصيل مخرجات جلسات المحور السياسى (فيديو)

رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى: قدمنا مهرجانًا يليق بحجم مصر بلد الفنون

محمد رياض: المهرجان القومى للمسرح المصرى بمثابة عيد للمسرحيين (فيديو)

شيخ قبائل مطروح: المحافظة شهدت عمليات تنمية شاملة بفضل مجهودات الرئيس السيسي

عبدالمنعم السيد يتحدث عن المحور الاقتصادى فى جلسات الحوار الوطنى

رئيس حزب العدل: الحوار الوطنى نجح فى كسر حالة الجمود 

الشيخ بلال خضر يكشف أهم شرط لاستجابة الدعاء (فيديو)

الأكثر قراءة

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

"صحة الدقهلية" تنظم يوما علميا بالتعاون بين "إدارة المعامل" و"طب المنصورة"

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

نائب محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" (صور)

أول صور من تجهيزات حلقات برنامج "الجزيرة" عبر Extra News

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا في الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية