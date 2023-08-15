مالك عقار: الأولوية هى دعم خارطة الطريق لإيقاف الحرب خلال الفترة المقبلة

أكد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين، لافتاً إلى أن الأولوية لدعم خارطة الطريق لإيقاف الحرب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية": أنه تم طرح حوار بين القوى السياسية تؤسس لمرحلة انتقالية وإجراء انتخابات، لافتاً إلى تجديد الالتزام بالعمل المستمر وبذل كل الجهود لوقف الحرب.

وأوضح أن فشل هيكلة الدولة السودانية هو الذي قاد البلاد إلى تلك الحالة، لافتاً إلى أن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

كما أكد أن خارطة الطريق تهدف إلى الوصول لجيش موحد، معقبًا: "طرحنا خارطة طريق تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع".

كما ناشد مالك عقار المواطنين السودانيين، بضرورة الوقوف إلى جانب الجيش.