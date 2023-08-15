الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. ثروت الخرباوى ضيف محمد الباز فى برنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

جريدة الدستور

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، المفكر والكاتب ثروت الخرباوي، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، ببرنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز، ويكشف الخرباوي خلال اللقاء عن السبل التي تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية لتجنيد الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى، كما يتحدث في حلقة الليلة عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية المتكررة، وكتاب "الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ" ودوره في جعل تاريخ الإخوان الإرهابية مقدسًا لدى أتباعها.

ويكشف الخرباوي، عن شكل البيعة التي تتم داخل الجماعة الإرهابية، والفرق بين البيعة الدعوية وبيعة الدم، ولماذا تكون هذه البيعة مغلقة على أفراد التنظيم السري فقط؟، ومن الذي ينتقل إلى هذه البيعة؟، ولماذا قتل التنظيم الخاص السيد فايز عضو التنظيم السري؟.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ثروت الخرباوى محمد الباز حركات الإسلام السياسي الإخوان تجنيد الأطفال

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