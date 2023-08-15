المالية: المشاركة مع القطاع الخاص ليست حديثة ولها أصول تاريخية (فيديو)

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشاركة مع القطاع الخاص ليست حديثة ولها أصول تاريخية، ولدينا عدد من المشروعات التى تمت في العصر الحديث منذ 150 عامًا هي قناه السويس، وكانت أحد أشكال المشاركة مع القطاع الخاص وهيكلته وكان مشروعا قوميا للدولة عهدت به الشركة في التنفيذ والتمويل.



وأضاف حنورة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أنه عقب انتهاء فترة العقد تعود ملكية المشروع إلى الدولة مرة أخرى بكافة أصوله، بحالة تشغيلية جيدة.

مشروعات تشتريها الدولة من القطاع الخاص وتقوم بتنفيذها

وأوضح أن هناك مشروعات تشتريها الدولة من القطاع الخاص وتقوم بتنفيذها مثل مشروعات الصرف الصحى والكهرباء ومحطات تحلية المياه، معقبًا: "الدولة تشترى منه الخدمة وتوزعها على المواطنين لأن هناك دعما في هذا الأمر".



وأشار رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن هناك مشروعات تعطيها الدولة للقطاع الخاص وترخص له بتقديم الخدمة مثل الموانئ الجافة والبحرية والدولة، ويكون لها نسبة معينة في هذا المشروع، منوهًا بأن المالية هي أحد مصادر التمويل للمشروعات العامة.