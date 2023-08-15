الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش مشروعات "حياة كريمة" بالمحلة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد اللواء طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بسرعة تفعيل مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور، موقف عدد من القطاعات وهم (الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).

ففي قطاع الصرف الصحي اطلع المحافظ على معدلات تنفيذ 19 مشروعا جاري استكمالهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتراوح نسب تنفيذها 70-95% بالإضافة إلى 3 مشروعات جديدة توسعات محطات معالجة و7 محطات رفع جديدة.


وفي قطاع الصحة تمت مناقشة المشروعات والتي يبلغ عددها 54 مشروعا جديدا وقطاع الإسعاف الذي سيشمل 19 مشروعا، وكذلك تم استعراض مشروعات التضامن الاجتماعي والتي ستشمل 15 مشروعا جديدا منها 6 مشروعات تطوير ورفع كفاءة و9 مشروعات إنشاء جديد.


كما استعرض المحافظ خطة المدارس التي ستشمل 151 مدرسة ما بين إنشاء جديد وصيانة ورفع كفاءة وتوسعات، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتي يبلغ عددها 62 مشروعا.

 

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي ووضع التصميمات الهندسية واعتمادها من الجهات المختصة.


ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات.


وذكر أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أية معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات، وأن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث.

محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بالمحلة الكبرى اجتماعا موسعا لمناقشة الأجهزة التنفيذية المعنية الدكتور مهندس أحمد عطا الجهات المختصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز بالمحلة الكبري توجيهات مجلس الوزراء خلال الاجتماع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة الرئاسية حياة كريمة

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