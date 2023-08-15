الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حكيم يشوّق جمهوره لحفل العلمين: هذه أسعار وفئات التذاكر

حكيم
حكيم

شوّق النجم الشعبي حكيم جمهوره لحفله الغنائي المقرر إقامته مساء الخميس المقبل على خشبة مسرح العلمين أرينا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ونشر حكيم عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" مقطع فيديو ترويجيًا للحفل وعلق عليه قائلًا: "جاهزون لأقوى حفلة فى الصيف فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس 17 أغسطس 2023".

وطرح موقع "تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور والتي طرحت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت أسعارها كالتالي:

  • الفئة الأولى Right Lounges & Left Lounges بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد، بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.
  • الفئة الثانية Right Haigh Tables & Left Haigh Tables بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد، بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.
  • الفئة الثالثة (Group Ticket) بمبلغ 400 جنيه للفرد.
  • الفئة الخامسة Regular بمبلغ 350 جنيهًا للفرد.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي وتضم الحفلات المقبلة كلًا من فريق كايروكي، ومحمد محسن، والنجمة أنغام، ومطرب الراب الأمريكي راس.

وتستضيف العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان، الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بجانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون والتى بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، إضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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