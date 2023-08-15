الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس تاجر حشيش في الشروق 15 يوما

حبس
حبس

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق، اليوم، قرارا يقضي باستمرار حبس متهم بالإتجار في الحشيش 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتمكن مباحث الشروق برئاسة المقدم أحمد عويس، من ضبط شخص حال استقلاله سيارة  بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار فى الحشيش 15 يوما على ذمة التحقيقات الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد عبدالله مدير قاضي المعارضات كمية من مخدر الحشيش مباحث الشروق مدير أمن القاهرة مدير الادارة العامة للمباحث

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