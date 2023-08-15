قبل طرحها.. كلمات أغنية "العقد" فى أول تعاون بين أيمن بهجت قمر وإليسا

يتعاون الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر لأول مرة في مشواره الفني مع الفنانة اللبنانية إليسا في أغنية "العقد" والمقرر طرحها خلال أيام.

يرصد "الدستور" كلمات أغنية "العقد" للشاعر أيمن بهجت قمر والتي تقدمها إليسا بصوتها وجاءت كالتالي: "الحب دلع وونس واني الاقيك.. مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك.. طلباتي كانت بسيطة.. أنا الحقيقة خسارة إني أبقى ليك".

ومن المقرر طرح أغنية العقد خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتعاون إليسا في أغنيتها الجديدة "العقد" مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن الموسيقي محمد يحيى، وظهرت إليسا على البوستر الدعائي للأغنية بإطلالة مختلفة وهي ترتدي بدلة بيضاء اللون.

وحققت إليسا نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الأخيرة "بتمايل على الـBeat" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" تخطت الـ6 ملايين مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: حبيبي وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة

عشان إنت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة

عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبینا مش عيوني بعدك يا مبيناموش طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني أني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا حبيبي أنا في مكان تاني أنا بتمايل على الـbeat يا حبيبي وبفكر فيك أنا بتمايل على الـbeat مشغولة يا شاغلني عليك أنا بتمايل على الـbeat أنا قلبي مستنيك.

وسط الناس موجودة لكن تایهة ومخضوضة ماليش غيرك ومن غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة

وسط الناس ملهية لكن لسه أنا هي حبيبتك اللي بتحبك وماتغيرش ولا حاجة وطول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني إني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك، أنا في مكان تاني أنا بتمايل على الـbeat يا حبيبي وبفكر فيك حبيبي.