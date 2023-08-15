الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف أثرت أزمة "كانترى جاردن" على النظام المالى فى القطاع العقارى الصينى؟.. خبير يجيب

كانتري جاردن
كانتري جاردن

أوضح الدكتور بيار الخوري، الخبير في الشئون الصينية، كيف تؤثر أزمة كانتري جاردن على النظام المالي الصيني وعلى القطاع العقاري الذي يشكل 25% من الاقتصاد الصيني، قائلاً: "إن هناك آثارًا كبيرة لهذا الاضطراب الذي يعيشه القطاع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات". 

وأضاف الخوري خلال  مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالعودة إلى أساسيات عمل السوق، نستطيع أن نرى أن ذلك لا يكون كارثيًا على المدى الطويل، لأن عملية التصحيح الاقتصادي هي آلية طبيعية من ضمن آليات عمل الأسواق، لافتًا إلى أن ما حدث في الصين كان تكثيفًا لنمو الطبقة الوسطى ونمو طبقة المليونيرات، وهو ما دفع إلى نمو الاقتصاد الاستهلاكي بطريقة واسعة جدًا خلال أقل من 15 عامًا في الصين. 

وأوضح أن القطاع العقاري هو الذي يقود النمو الاستهلاكي في أي بلد، والصين لا تعتبر استثناء، لافتًا إلى أن الدولة تدخلت في العام 2021 ووضعت مجموعة من الضوابط، التي يمكن أن تعطي استقرارًا أكبر على المدى الطويل، ولكن قد تكون لهذه الضوابط أثمان على المدى القصير، أي أن عملية تصحيح السوق قد تدفع بعض الشركات إلى إما تعديل استراتيجياتها وإما الخروج من السوق بسبب عدم القدرة على التأقلم. 

الاقتصاد الاستهلاكي الصين القطاع العقاري أزمة كانتري جاردن الشأن الصيني

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