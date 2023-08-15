مسرح العلمين جاهز لاستقبال حكيم ومحسن وأمين بودشار.. الخميس

تتواصل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديد، الذى يعد أكبر تظاهرة ترفيهية فى الشرق الأوسط، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى، مع اشتعال المنافسات الرياضية، واستمرار الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية.

وعلى هامش المهرجان، افتتحت، فعاليات البطولة العربية للجودو، بمشاركة لاعبين من ١٨ دولة عربية، للتنافس على صالة العلمين الجديدة، التى أعدتها وزارة الشباب والرياضة على أعلى مستوى ووفق المعايير العالمية للعبة.

وتستمر فعاليات البطولة حتى الجمعة المقبل، الموافق الـ١٨ من أغسطس الجارى، بمشاركة نحو ٤٠٠ لاعب من مختلف الدول العربية.

وقبل انطلاق البطولة العربية للجودو، أعرب المشاركون فى البطولة عن سعادتهم الكبيرة بالأجواء الساحرة لمدينة العلمين الجديدة، وانبهارهم بجودة الأماكن المخصصة للمنافسة، ومدى دقة تنظيم البطولة.

وفى الإطار نفسه، تنطلق غدًا بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات، وهو الحدث الرياضى الترفيهى الضخم الذى يشارك فيه عدد من أمهر السائقين من مختلف دول العالم، وتستمر فعالياته حتى السبت المقبل الموافق الـ٢٠ من أغسطس الجارى، وسط استعدادات غير مسبوقة فى حلبة المنافسة.

وخلال الساعات الماضية، تم تحديد نظام المنافسة فى البطولة، والكشف عن آلية تسجيل السيارات واختبارها، ويقام، مساء اليوم، مؤتمر خاص لتعريف المتسابقين بتعليمات السباق.

ومن المقرر أن يبدأ الحدث الفعلى لليوم الأول للسباقات، الجمعة، بالافتتاح، ثم مرور موكب السائقين، وبعدها تحدى سيارات الدفع الرباعى ٤×٤، وتحدى «رالى برولوج» وسباق «الجت سكى»، واستعراض السيارات الكلاسيكية والمعدلة، وأخيرًا يختتم اليوم بسباق «سبيد تشالنج».

وخلال فعاليات السبت، تقام تصفيات سباقات «الدراج رايس»، والسباق نفسه، و«تحدى الدريفت QUALI» وأيضًا «سباق SS٢»، وتختتم الفعاليات يوم الأحد المقبل، عبر إقامة منافسات نصف نهائيات التوين دريفت، والنهائيات، وإعلان الفائزين، مع توزيع جوائز البطولة وسط احتفالية ضخمة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وعلى الصعيد الفنى، تستكمل حاليًا الاستعدادات لاستقبال حفلات نهاية الأسبوع الغنائية، بعد النجاحات الضخمة لسلسلة الحفلات التى استمرت على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، ونفاد جميع تذاكر الحفلات وسط إقبال كبير على الحجز بموقع «تذكرتى».

ويقدم النجم حكيم حفلًا خاصًا، غدًا الخميس، على مسرح «العلمين أرينا»، مع إضافة مؤثرات بصرية وألعاب نارية تناسب أجواء الأغنيات التى اختارها لبرنامج الحفل، بعد بروفات متعددة اطمأن خلالها على جميهع الاستعدادات، كما تم استكمال التجهيزات لاستضافة حفل النجمة أنغام، أحد أضخم حفلات الموسم، يوم الجمعة المقبل.

من ناحية أخرى، تم إعداد مسرح العلمين الجديدة، الذى تقام عليه الحفلات الكلاسيكية، لاستقبال حفلات النجم محمد محسن، والكوميديان على قنديل، غدًا الخميس، مع استكمال الاستعدادات لتسجيل حلقة خاصة للموسيقار المغربى أمين بودشار مع برنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى.