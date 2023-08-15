لمدة 5 سنوات.. زد يضم حمدى ياسر قادمًا من الأهلى

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم زد حمدي ياسر بعقد يمتد 5 سنوات قادمًا من الأهلي ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن:

محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضًا أرناوفي مومبولي، لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضًا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة وإسلام عبدالله، قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات وبيتر موتوموسي، لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادمًا من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين على سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد 5 سنوات قادمًا من الأهلي.