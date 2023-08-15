وزيرة البيئة: مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة نجح فى مصر

شارك الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، والتى تعقد فى مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

أكد الدكتور أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مشروع الطيور الحوامة المهاجرة قام على الصعيد الوطني بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة فى مصر، وذلك خلال مرحلته الثانية فى الفترة من 2018 إلى 2023، والتى كان أهمها نجاح المشروع فى دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصًا قطاعات الطاقة والسياحة وقطاع إدارة المخلفات، وتعزيز دور المرأة وبناء القدرات الوطنية فى مجال صون الطيور الحوامة المهاجرة، والعديد من النجاحات التى تُوجت بحصول المشروع فى مصر على جائزة الطاقة العالمية فى عام 2020، تأكيدًا على ما حققته مصر من تميز فى مجال صون الطيور المهاجرة فى مشروعات الطاقة، وذلك بالتعاون المستمر والبناء مع شركاء النجاح من القطاعات المختلفة مثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتابع رئيس جهاز شئون البيئة أن المشروع نفذ برامج رائدة للحفاظ على الطيور أثناء مواسم هجرتها مثل الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي وهو أحد النماذج العالمية الفريدة التى تؤكد مدى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال صون الطيور المهاجرة والحفاظ علي التنوع الحيوي والبيئة، مشيرًا إلى إنعكاس ذلك علي حماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء، إضافة إلى لعب دور محوري فى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء ودعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري المكافئ.

وأشار د.على أبوسنة إلى نجاح وزارة البيئة فى مصر من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة فى تحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، مشيرًا إلى تقديم المشروع نموذجًا فريدًا لسياحة مشاهدة الطيور من خلال تهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لإستضافة الطيور المهاجرة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، حيث نجح المشروع فى تحويل تلك المنطقة إلى مقصد متميز لمشاهدة الطيور، وجذب أنظار العديد من قيادات الدولة، وكان آخرها زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء قبل عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.

وأضاف أبوسنة أن المشروع تمكن من تحقيق نتائج متميزة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، فى مجال صون الطيور المهاجرة وتوفير مسارات آمنة للطيور خلال مواسم هجرتها، مضيفًا أن ذلك الأمر انعكس فى اختيار المشروع كأفضل الممارسات لمشروعات مرفق البيئة العالمية عام 2022، كما نجح المشروع فى وضع أسس جيدة للعمل نحو استدامة ما حققه من نتائج، مشيرًا إلى سعى القائمين على إدارة المشروع سواء من وزارة البيئة فى مصر أو على المستوى الإقليمي من العمل سويًا؛ لتعميم ونقل تجربة المشروع الرائدة فى مصر لجميع دول المنطقة.

جدير بالذكر أن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة ممول من مرفق البيئة العالمية وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلاايف انترناشنوال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة من الشركاء الوطنيين من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومركز كفاءة الطاقة ومحافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى والمتمثل فى الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والقطاع الخاص.