إيلينا بانوفا تتحدث لـ"الدستور" عن دعم الرئيس السيسى للشباب: مصر لم تتخاذل فى دفعهم

قالت إيلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة في مصر، إنه في عام 2009 في شهر ديسمبر اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 64/134 بإعلان منتصف شهر أغسطس من كل عام يومًا للشباب الدولي والعالمي، وذلك تجسيدًا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لإدراج القضايا المتعلقة بالشباب ضمن جداول العمل الإنمائية على كل من المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وتابعت في حديثها لـ"الدستور" أنه في إطار موضوع الحوار والفهم المتبادل، يستهدف اليوم الدولي للشباب نشر المُثُل العليا للسلام، واحترام حقوق الإنسان، وروح التضامن عبر الأجيال والثقافات والأديان والحضارات.

وأكدت لـ"الدستور" أن ما قدمته الدولة والحكومة المصرية من سبل تعاون تحقق التنمية المستدامة وتوفير البيئة والتنمية الجيدة للشباب، كان أحد أهم بنود العمل بين مصر والأمم المتحدة، وأكملت: الأمم المتحدة قدمت العديد من المشاريع التي تحقق للشباب مستقبلًا وحاضرًا أفضل.

وأضافت: "مصر لم تتخاذل في الاهتمام بشبابها وليس فقط شباب مصر بل بالشباب الإفريقي والعربي والدولي، وذلك عندما أقامت منتدى الشباب العالمي في عام 2017 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقيم الآن الحوار الوطني لمشاركة شباب الأحزاب وغيرهم من الشباب في مناقشة المستقبل ومواجهة التحديات والعمل عليها سويًا".

وقالت إيلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة في مصر، إن شباب مصر دائمًا ما يذهلون العالم بقدراتهم ونجاحاتهم.

وأكملت: مصر لم تهتم فقط بفئة الشباب بل بالأطفال عبر توفير المدارس والطرق والخدمات التي تجعل لهم حياة كريمة عبر مبادرة الرئيس السيسي التي نراها تقدم عملًا رائعًا في كل مكان.

وأضافت أنها سعيدة جدًا باهتمام الدولة ليس فقط بالشباب وإنما بالشابات المصريات، وهو أحد أهم بنود التنمية المستدامة وحقوق الفتيات والمرأة.