الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المخرج محمود حمودة يتحدث عن تفاصيل العمل فى الدوبلاج (فيديو)

المخرج محمود حمودة
المخرج محمود حمودة

قال المخرج وممثل الدوبلاج محمود حمودة، إن فن الدوبلاج يظهر أمام الناس بأنه شيء بسيط، وأنه مجرد قراءة ورق مترجم من الإنجليزي للعربية فقط.

وأضاف حمودة، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن الدوبلاج يتطلب من الممثل أن يكون قادرًا أن يتقمص الحالة الخاصة بنفس الشخصية التي يجسدها، ولكن في نفس الوقت هو ليس تقليدًا، معقبًا: "لا بد أن أعطي للشخصية اللمسة الخاصة بي".

الاستعداد للدور يكون من خلال رؤية النسخة الأصيلة للعمل

وأوضح أن الاستعداد للدور يكون من خلال رؤية النسخة الأصلية للعمل في البداية قبل البدء في التسجيل، إضافة إلى سكريب مكتوب عن جميع الشخصيات الموجودة بالعمل للتعرف عليهم.

وتابع: "لما بعمل دوبلاج بقرأ الجزء الخاص بالشخصية نفسها، وأعرف أبعادها والمرحلة العمرية والحالة النفسية، وعلاقتها بالشخصيات اللي حواليها، كل الحاجات دي لازم أكون قرأتها كويس".

ولفت ممثل الدوبلاج، إلى أنه عندما يكون مخرج عمل دوبلاج يقوم بدراسة النص كله، ويتعرف على جميع الشخصيات، ولابد من معرفة الغرض من القصة حتى نستطيع إيصال ذلك للجمهور.

الدوبلاج العمل في الدوبلاج المخرج محمود حمودة محمود حمودة يتحدث تفاصيل

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