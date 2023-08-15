الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من هو محمود حمزة المتسبب فى اندلاع مواجهات طرابلس؟

اللواء محمود حمزة
اللواء محمود حمزة

تسيطر حالة من الهلع على سكان العاصمة الليبية طرابلس، مع تواصل المعارك المسلحة بين قوات الردع واللواء 444 قتال، لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لتوقف الملاحة الجوية، وسقوط قتلى وجرحى.

وتعود التوترات لقيام قوات الردع باعتقال آمر اللواء 444، محمود حمزة.. وتستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن حمزة الذي اندلعت هذه المواجهات بسببه..

- يعد من أهم القيادات العسكرية النافذة في الغرب الليبي.

- يقود واحدة من أكثر القوى المسلحة نفوذا وتنظيما.

- بدأ مسيرته العسكرية في قوة الردع التي يقودها عبد الرؤوف كارة، لكنه انفصل عنها.

- أسس كتيبة "20-20" ومقرها معيتيقة، تحولت لاحقا إلى اللواء 444 وانضمت إلى رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

- يسيطر اللواء 444 على مناطق واسعة واستراتيجية في غرب ليبيا.

- نال حمزة شهرة محلية ودولية بسبب قيامه كل مرة بدور الوساطة ومنع الاقتتال ووقف الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس.

- لعب دورا كبيرا في وقف المواجهات التي اندلعت عند محاولة فتحي باشاغا اقتحام طرابلس.

العاصمة الليبية طرابلس المعارك المسلحة الملاحة الجوية قتلى وجرحى

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