الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: جائعون بما يكفى للمنافسة ونريد الحفاظ على أورتيجا

جوارديولا
جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة فريقه أمام إشبيلية الإسباني في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد إشبيلية في العاشرة من مساء غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة في كأس السوبر الأوروبي.

قال جوارديولا في مؤتمر صحفي للمباراة: "نشعر بالراحة بعد الفوز بدوري الأبطال، سبع سنوات بدون الفوز بدوري الأبطال، من الصعب الفوز بها، نحن جائعون بما يكفي للمنافسة، لتحدي أنفسنا".

واستطرد: "إذا أراد أحد أن يأخذ بطولاتنا الثلاث، يمكنه أن يقاتلنا لأخذها". 

أضاف: "عليك الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي لتكون هنا، آمل أن نعود هنا مرة أخرى، يا له من شرف لعب هذه المسابقة، نحن سعداء ومرتاحون".

وتابع "اعذر غطرستي إن مانشستر سيتي هو المفضل للفوز بكأس السوبر، لدينا جودة، لكن بالطبع نحن نعلم أنه لا يوجد مرشحون للفوز بتلك المباريات، لقد رأيت مباراة الإياب من إشبيلية ضد يونايتد في الدوري الأووربي الموسم الماضي، إشبيلية كان قويًا".

وعن إشبيلية، قال: "لن يكون فريقًا سهلًا، ربما يكون الأمر أسهل بالنسبة لإشبيلية لقد فازوا بالكثير من بطولات الدوري الأوروبي، عندما يلعبون بشكل جيد يفوزون، لديهم الشخصية والمرونة، لديهم شيء يجعل هذا النادي أكثر ضدنا".

وعما إذا كان من الممكن أن يلعب فيل فودين في منتصف الملعب، قال: "يمكنه اللعب هناك، وعلى الجانبين أيضًا.. كوفاسيتش يمكنه اللعب هناك، لدينا فريق لإيجاد حل".

وعما إذا كان مان سيتي سيوقع مع لاعب بعد إصابة كيفن دي بروين، قال: "سنرى، سنتحدث مع تيكسيكي المدير الرياضي لنرى الفرص والإمكانيات".

وعن ربط حارس مرماه ستيفان أورتيجا بالانتقال لـ بايرن ميونخ، قال: "ستكون مشكلة بالنسبة لجودته. لقد لعب في الدوري الألماني، رأيته وقلت، يا له من حارس مرمى".. لا نريد بيعه، لكن مثل كثير من الحالات، يعتمد ذلك على ثلاثة أطراف".

واختتم قائلًا: "إذا كان لدى ستيفان أسبوعان في الميركاتو، فعلينا اختيار حارس، فهذا ليس بالأمر السهل. نريده لسنوات وسنوات".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى سيتي اشبيلية كأس السوبر الاوروبي

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