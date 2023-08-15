"أوابك" تنشر مؤشر أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى العالمية

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، انفواجرافا بمؤشر أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي.

اوابك : مؤشر أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي العالمية

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية، وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة، وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.

وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضا من المهندس محمود أبواليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة إينى الإيطالية بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى "البيوجاز" والأسمدة العضوية، وما ينتج عن هذا المشروع من مردود إيجابى للحفاظ على البيئة، وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في بداية الاجتماع على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيد على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع، وأضاف أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات، مؤكدا أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع، والتأكد من كافة جوانبه فنيا ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد.