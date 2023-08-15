الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى نجح فى تحريك المياه الراكدة بالعديد من الملفات المهمة

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحوار الوطني نجح حتى الآن في تحريك المياه الراكدة في العديد من الملفات المهمة، وحدثت استجابة عديدة لعدد من المخرجات التي صدرت عن الحوار، لا سيما في ملفات العفو الرئاسي، والوصاية على المال، والأحوال الشخصية، وكذلك اتخاذ خطوات جادة في ملفات توطين الصناعة الوطنية.

ولفت الجندي إلى أن اللجان الخاصة بصياغة المقترحات والرؤى والتوصيات التي تناولتها الجلسات النقاشية التي تمت على مدار الشهور الماضية، تسعى بدورها إلى الخروج بمخرجات جادة تستهدف تقديم حلول فعالة للمشكلات القائمة، بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصري والعمل على دعم وتلبية متطلبات المواطن في الشارع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ملف المحليات وانتخابات المجالس الخاصة به ستكون أولى الثمار المبشرة بنجاح أهداف الحوار الوطني، لا سيما وأنها هذا الملف من الملفات الحيوية التي لها أولوية وضرورة لضبط الشارع المصري، والعمل على التصدي لكافة التجاوزات والظواهر السلبية التي حدثت خلال السنوات الماضية؛ بسبب عدم وجود رقابة على المحليات ومجالسها.

وأضاف الجندي، أن المواطن سيشعر بثمار مخرجات الحوار الوطني في القريب العاجل، كما أن استمرار جلساته ستفتح المزيد والمزيد من عرض المشكلات والتحديات، مع وضع الحلول والرؤى الخاصة بمواجهتها، كما أن تلك النقاشات ستسهم في أن تضع الدولة المصرية يدها على المشكلات الحقيقية داخل المجتمع.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ الحوار الوطنى المياة الراكدة العفو الرئاسي المجتمع المصري

الأكثر قراءة

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

"طعنة بالقلب".. أول صور لمسن قُتل على يد زوج ابنته فى الوراق

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

بالأسماء.. محافظ الدقهلية يصدر حركة تعيينات جديدة لنواب المراكز والمدن

البابا تواضروس يصدر قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية حلوان

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية