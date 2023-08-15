الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير: استقرار أسعار البترول العالمية وخام برنت يسجل 86.64 دولار

البترول
البترول

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن استقرار أسعار النفط اليوم الثلاثاء، عند نفس المستويات فى التعامل بالأسواق، حيث خفضت الصين بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في 3 أشهر لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البلاد وضعت حدًا للمكاسب.

وكشف التقرير أن خام برنت86.64 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 82.86 دولار، وسجل خام أوبك 89.75 دولار.

البترول : استقرار أسعار البترول العالمية وخام برنت يسجل 86.64 دولار

وعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس الإثنين، اجتماعًا عبر “الفيديو كونفرانس” مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في اطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة .

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