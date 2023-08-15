رئيس الوزراء الباكستانى الجديد يستعد لتشكيل الحكومة

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني الجديد أنوار الحق كاكر، عملية التشاور لتشكيل حكومته الانتقالية، وذلك بعد يوم من أداء اليمين الدستورية كرئيس لحكومة انتقالية، خلفاً للحكومة المنتهية ولايتها، حكومة شهباز شريف.

وذكرت مصادر حكومية اليوم أن كاكر التقى عددا من الشخصيات لضمها إلى حكومته، ومن المتوقع أن يعلن عن مجلس وزرائه خلال الفترة القادمة.

من جانبها أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن كاكر حريص على اختيار وزراء من ذوي الكفاءات والخبرة في مجالات تخصصهم، حيث يكون وزير المالية خبيرًا اقتصاديًا، ووزير الخارجية دبلوماسيًا سابقًا، ووزير العدل قاضيًا متقاعدًا.

كما ينوي أن يكون مجلس وزرائه مختصرًا لتخفيف أعباء ميزانية بروتوكول الحكومة على ميزانية الدولة.