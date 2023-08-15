الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شخصية لن تتكرر.. رسالة من حفيد هدى سلطان لجدته في ذكرى ميلادها

الفنانة هدى سلطان
الفنانة هدى سلطان

حلّت اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة القديرة هدى سلطان المولودة في مثل هذا اليوم من العام 1925.

وهدى سلطان صاحبة الأرشيف الفني الكبير سواء من خلال شاشات العرض الكبيرة السينما"، أو من خلال الدراما التليفزيونية والمسرح، إضافة إلى الغناء.

امتعت هدى سلطان جمهورها من جميع الفئات والأعمار، وحتى من مختلف الأزمنة حيث إنها كانت فنانة شاملة ما بين الغناء والتمثيل وغيرها من الأمور التي احتلت من خلالها قلب جمهورها، الذي لا زال يتذكر ذكرى ميلادها ورحيلها.

وقال محمد عبدالوهاب حفيد الراحلة هدى سلطان إنه تعلّم منها الكثير من الأمور سواء في أموره الحياتية، أو الفنية، فهي فنانة لن تتكرر فهي صاحبة روح مميزة، والتواضع، فهي نموذج فريد، مؤكدًا أنها كانت عشقه الأول والأخير.

تابع عبد الوهاب لـ"الدستور":"هدى سلطان مفيش حد هيلعب دورها؛ لأنها شخصية لن تتكرر فهي صاحبة صوت مميز وفنانة قادرة على التلون في أدوراها ما بين بنت البلد والهانم وغيرها من الشخصيات".

محطات من حياة الراحلة هدي سلطان

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها هدى سلطان الذي يمر اليوم ذكرى ميلادها: امرأة في الطريق الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، بجانب أفلام نساء محرمات للمخرج محمود ذو الفقار والسكرية للمخرج حسن الإمام عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه وجعلوني مجرما للمخرج عاطف سالم وفتوات الحسينية وكهرمان (1958).

ومثّلت كذلك في الاختيار ووداعا بونابرت وعودة الابن الضال مع المخرج يوسف شاهين، وفي بدور وبورسعيد للمخرج عز الدين ذو الفقار وسوق السلاح.

كان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عاماً من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم من نظرة عين مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.

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