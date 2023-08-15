نابولي يطالب سباليتي بدفع 3 ملايين يورو قبل توليه تدريب إيطاليا

أكد نادي نابولي الإيطالي، تمسكه بالحصول على مبلغ الشرط الجزائي المنصوص عليه مع لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق للفريق.

وارتبط اسم سباليتي بتولي تدريب المنتخب الإيطالي، خلفًا لروبرتو مانشيني الذي رحل عن منصبه للانتقال لتولي تدريب منتخب السعودية.

ونشر نادي نابولي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله تمسكه بالحصول على مبلغ 3 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع سباليتي.

ورحل سباليتي عن تدريب نابولي عقب نهاية الموسم الماضي ولكن بدون دفع الشرط الجزائي، ويتوجب عليه دفع الشرط للنادي قبل توليه أي منصب جديد.

وتولى الفرنسي رودي جارسيا منصب المدير الفني لفريق نابولي عقب رحيل سباليتي.

وشدد النادي في بيانه على أن مطالبته سباليتي بدفع3 ملايين يورو لتحريره من التزامه التعاقدي مع النادي ليس بسبب المال ولكن الأمر مسألة مبدأ بالنسبة للنادي.