تزامنا مع الاحتفال بعيدها.. الأنبا نيقولا ينشر أيقونة رقاد السيدة العذراء

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، وعلى رأسها الكاثوليكية والروم الأرثوذكس اليوم، بعيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، وهو المعروف باسم عيد العذراء، والذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس، يوم 22 من أغسطس الجاري.

وبهذه المناسبة نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، أيقونة رقاد السيدة العذراء.

وعلق على الايقونة قائلا: تصوِّر هذه الأيقونة والدة الإله على سرير الموت وقد اجتمع حولها الرسل. وفي القسم الأوسط منها يبدو يسوع المسيح في مجدهِ يتلقى روح أمه، وهو ينظر إلى جسدها ويحمل في يده اليسرى ما يشبه طفلاً مقمطًا بالبياض وحول رأسه هالة. يمثل الطفل "روح الكلية النور".

تشير أيقونة الرقاد بوضوح إلى "موت العذراء"، في راقدها على سرير الموت. كما تشير إلى "انتقالها" فولدها الحاضر أمام نعشها يستقبل روحها في المجد. كما أنها أيضًا تشير إلى "رفع جسدها إلى السماء"، حيث تظهر في أعلى الأيقونة والملائكة تحيط بها.

بالمقارنة بين ولادة المسيح ورقاد العذراء: بالولادة أعطت مريم يسوع الجسد وحملته طفلاً بين ذراعيها، أما في الرقاد فقد حصل العكس إذ يُرى الابن - يسوع المسيح الإله المتأنس - يحمل أمه بهيئة طفل ويدخلها إلى الحياة الأبدية.