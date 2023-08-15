الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر عبدالعزيز رئيسًا للجنة تحكيم ملتقى أفلام المحاولة

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

أصدر تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، رئيس قصر السينما، رئيس ملتقى أفلام المحاولة قرارًا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقي هذا العام في دورته الخامسة المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.

وتشكلت اللجنة من المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية "رئيسا"، والدكتور يسري المناديلي "عضوًا"، الدكتور اشرف راجح "عضوا".

وأعرب رئيس ملتقى أفلام المحاولة عن سعادته لاستمرار المشروع الذي أثبت نجاحه خلال الأربع سنوات السابقة قائلاً:"سعادتي كبيرة باستمرار نجاح مشروع ملتقى أفلام المحاولة الذي بدأ منذ 4 أعوام وهذا العام الخامس".

الأفلام الروائية القصيرة الثقافة السينمائية اتحاد النقابات الفنية الدكتورة نيڤين الكيلانى الدورة الاولي الفنان تامر عبدالمنعم المخرج الكبير عمر عبد العزيز

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