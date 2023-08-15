عمر عبدالعزيز رئيسًا للجنة تحكيم ملتقى أفلام المحاولة

أصدر تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، رئيس قصر السينما، رئيس ملتقى أفلام المحاولة قرارًا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقي هذا العام في دورته الخامسة المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.

وتشكلت اللجنة من المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية "رئيسا"، والدكتور يسري المناديلي "عضوًا"، الدكتور اشرف راجح "عضوا".

وأعرب رئيس ملتقى أفلام المحاولة عن سعادته لاستمرار المشروع الذي أثبت نجاحه خلال الأربع سنوات السابقة قائلاً:"سعادتي كبيرة باستمرار نجاح مشروع ملتقى أفلام المحاولة الذي بدأ منذ 4 أعوام وهذا العام الخامس".