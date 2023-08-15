حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس أورى الشطانوفى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى استشهاد أورى الشطانوفى، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أوري قس شطانوف . وكان كثير الرحمة طاهرا جسدا ونفسا حتى استحق أن يعرف الأمور المستقبلة بالوحي الإلهي وبلغ خبره إلى والي نقيوس فاستحضره وعرض عليه التبخير للأوثان وأذ لم يوافقه عذبه كثيرا ثم أرسله إلى الإسكندرية وهناك عذب أيضا بعذابات أليمة ولما ألقوه في السجن كان الله يجري علي يديه آيات كثيرة فشاع خبره وتقاطرت إليه الناس من كل مكان، فعرف بذلك الوالي فأمر بقطع رأسه ، ونال إكليل الشهادة .

مناسبات أخرى مرت بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجانب ذكرى استشهاد أورى الشطانوفى، فعلى سبيل المثال عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية، وتضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بجرجاوي التابعة للإببارشية، وألقى نيافته كلمة روحية عن "المحبة" وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٥ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.