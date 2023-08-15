الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس أورى الشطانوفى

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى استشهاد أورى الشطانوفى، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أوري قس شطانوف . وكان كثير الرحمة طاهرا جسدا ونفسا حتى استحق أن يعرف الأمور المستقبلة بالوحي الإلهي وبلغ خبره إلى والي نقيوس فاستحضره وعرض عليه التبخير للأوثان وأذ لم يوافقه عذبه كثيرا ثم أرسله إلى الإسكندرية وهناك عذب أيضا بعذابات أليمة ولما ألقوه في السجن كان الله يجري علي يديه آيات كثيرة فشاع خبره وتقاطرت إليه الناس من كل مكان، فعرف بذلك الوالي فأمر بقطع رأسه ، ونال إكليل الشهادة .

مناسبات أخرى مرت بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجانب ذكرى استشهاد أورى الشطانوفى، فعلى سبيل المثال عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية، وتضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بجرجاوي التابعة للإببارشية، وألقى نيافته كلمة روحية عن "المحبة" وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٥ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي السنكسار الكنسي

الأكثر قراءة

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

"صحة الدقهلية" تنظم يوما علميا بالتعاون بين "إدارة المعامل" و"طب المنصورة"

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

أول صور من تجهيزات حلقات برنامج "الجزيرة" عبر Extra News

نائب محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا في الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية