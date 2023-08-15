الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال جولته المسائية.. محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي (صور)

تفقد مستشفى السنطة
تفقد مستشفى السنطة المركزي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع، منها مستشفى السنطة المركزي التي يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة للتوسع في بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا.

جاء ذلك خلال متابعته سير العمل بمستشفى السنطة المركزي بحضور منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، إقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، أطفال، غرف" عزل، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 86%.

وكان محافظ الغربية، قد أكد استمرار العمل داخل المواقع المختلفة، في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة وسندبسط بمركز زفتى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

واختتمت الجولة بقرية دهتوره حيث تفقد مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، الوحدة الاجتماعية.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفقد مستشفى السنطة المركزي
تفقد مستشفى السنطة المركزي
تفقد مستشفى السنطة المركزي
تفقد مستشفى السنطة المركزي
تفقد مستشفى السنطة المركزي
تفقد مستشفى السنطة المركزي
محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي خلال جولته المسائية بالسنطة الجولات الميدانية الغسيل الكلوي العيادات الخارجية العلاج الطبيعي العلاج الطبي أعمال تطوير المتابعة الدورية رئيس مركز ومدينة السنطة

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