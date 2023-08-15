"كاثوليك مصر" يحتفلون بذكرى الطوباوية أرميدا باريللي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى الطوباوية أرميدا باريللي.

وبهذه المناسبة، قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له على خلفية الاحتفالات إنه وُلِدَت أرميدا باريللي في زمن مصابيح الزيت وقطارات الفحم وعربات الخيول وماتت في بداية العصر الذري ؛ وُلدت عندما لا تخرج الفتيات المحترمات بمفردهن أو عاريات الرأس ، ولا يدرسن في مدارس الأولاد ولا يشاركن في الحياة العامة ويموتن عندما تتمتع النساء ، حتى في سن صغيرة جدًا ، بحرية الحركة الكاملة ": أرميدا باريللي هي حقًا" امرأة في قرنان » نجمة من الدرجة الأولى بالإضافة إلى كونها ركيزة لا غنى عنها للجامعة الكاثوليكية الوليدة للقلب المقدس ومؤسسة منظمة الشباب النسائي. للعمل الكاثوليكي

ولدت أرميدا باريللي في اليوم الأول من شهر ديسمبر عام 1882 في مارزيو، فاريزي بميلانو إيطاليا، لعائلة برجوازية غير مبالين بالدين في ميلانو. لأبوين هم نابليون وسافينا كاندياني. لم تتلق في الأسرة تعليمًا مستوحى من المبادئ الدينية ، بل تعليمًا علمانيًا ، نموذجيًا للبرجوازية في ذلك الوقت. كان لديها شقيقان ، لويجي (يُدعى جينو) وفاوستو ، وثلاث شقيقات ، جيما ، ماريا أنتونيتا (تدعى ماري) وفيتوريا . من 1895 إلى 1900 ، درست أرميدا لمدة خمس سنوات في مدرسة داخلية سويسرية في مينزنجن ، تديرها راهبات الصليب المقدس وحصلت على دبلوممن المدرسة العادية باللغة الألمانية .

في تلك الفترة، استطاعت أن تعرف الروحانية الفرنسيسكانية وأن تحب الله ونشأت ذكية وجميلة وحيوية وأنيقة وراقية لم تشعر بأنها مدعوة إلى الزواج أو التكريس الرهباني ، رغم أنها تساءلت عن إرادة الله لها. كانت فتاة متحررة ومضادة للتيار ، ذكية وذات إرادة قوية ، منذ صغرها أعربت عن حماسها وإيمانها.

وعادت الى ميلانو وأتيحت لها فرص عديدة للزواج، لكنها ظلت مؤمنة بأن الرب يدعوها الى رسالة أعمق من الحياة الأسرية فكرست نفسها للأنشطة الخيرية للإيتام وأطفال السجناء.

وفى 1909 كرست نفسها للرب بأخذها نذرًا خاصًا بالعفة. جاءت نقطة التحول في حياتها في 1910 عندما تواصلت مع الأب الفرنسيسكاني أغوستينو غيميلي.اقتراح لها طرقًا جديدة للتبشير لها تتجاوز الصدقة تجاه السجناء والأيتام. فانضمت للرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية، باسم الأخت إليزابيتا. عشية عيد القلب الأقدس عام 1913 في كاتدرائية ميلانو قدمت نفسها نهائيًا للرب من أجل العمل الرسولي وهي في الحالة العلمانية. وبإرشاد الأب أغوستينو.

فاشتركت في نشاط قلب يسوع القدس للجنود الإيطاليين في الحرب العالمية الأولي وفى 1917 دعاها رئيس أساقفة ميلانو الكاردينال أندريا كارلو فيراري، لرعاية حركة الشابات الكاثوليكية الوليدة وهكذا نشأت الدوائر الأولى لشابات أزيون كاتوليكا ، والتي امتدت أيضًا إلى الأبرشيات الإيطالية الأخرى.

في 1918 عينها البابا بنديكتوس الخامس عشر نائبة رئيس لاتحاد النساء الكاثوليكيات الإيطاليات سافرت في جميع أنحاء إيطاليا ، لتنظيم المؤتمرات وندوات والتدريبات على مستويات مختلفة، كما أعطت دفعة كبيرة لحركة الشابات الكاثوليكية .

واطلقت عليها الشابات لقب الأخت الكبرى وفى عام 1918 أصبحت باريلي الرئيسة الوطنية لحركة شبيبات العمل الكاثوليكي النسائي بدء أولاً في ميلانو ثم على المستوى الوطني.

وفى 1919 بدأت في اسيزي بالاشتراك مع الأب جميلي ومجموعة من الأصدقاء شكلاً جديدًا من التكريس العلماني "المعهد العلماني لإرساليات ملوكية المسيح".

اعترف به لاحقًا البابا بيوس الثاني عشر .ويضم اليوم أعداد كبيرة من المكرسين ، وبدأت العمل التبشيري للشابات في الصين ، بالتعاون مع أساقفة الإرساليات الفرنسيسكان. جنبا إلى جنب مع المونسنيور لويجي أولجياتي والموقار لودوفيكو نيكي تعاون مع الأب جميلي أولاً اسست الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس التي افتتحت في 7 ديسمبر 1921.

في 1929، نظّمت جمعية مُلك يسوع المسيح لنشر الحياة الليتورجية في الرعايا بروحانية تتمحور حول المسيح. كانت رسولة قداسة منفتحة على الجميع ، تؤدي واجباتها اليومية بانسجام وفي خضم التزامات متعددة وبالرغم إصابتها بالشلل البصلي ، إلا أنها ساعدت في إفتتاح كلية الطب بالجامعة الكاثوليكية في روما.

وبعدما قامت بأعمال جليلة، رقدت بعطر القداسة في 15 أغسطس 1952م في فيلا العائلة في مارزيو في مقاطعة فاريزي وأبرشية كومو. تم تطويبها في 30 أبريل 2022 في كاتدرائية سانتا ماريا ناسينت في ميلانو.

ظلت رفات المرأة التي كانت تُعرف باسم "الأخت الكبرى" لحركة شبيبات العمل الكاثوليكي النسائي ترقد منذ 8 مارس 1953 في سرداب الكنيسة الرئيسية للجامعة الكاثوليكية في ميلانو.