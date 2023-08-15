من عشوائيات لكمبوند حضاري.. تطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب "روضة السيدة 2"

حرصت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، القضاء على المناطق العشوائية، وإعادة بنائها بمناطق راقية حضارية، تسع للحياة الآدمية وتكون وجهة مشرفة أمام العالم، ومن بينهم منطقة الطيبي في حي السيدة زينب وأصبحت كمبوند حضاري "روضة السيدة ٢" بعد إهمال كبير لا يليق بحي السيدة التاريخي العريق الذي يمثل جزء من السياحة المصرية.

وكانت منطقة الطيبي عبارة عن عشوئيات وكان الأهالي عرضة للخطر والبلطجة بسبب المنطقة المهملة والممتلئة بكتل ترابية ومباني متهالكة لا تصلح للاستخدام الآدمي ومعرضة للانهيار في أي وقت، فتم إزالة المباني وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء عمارات سكنية على الطراز المعماري الإسلامي والذى تم على نهج روضة السيدة 1، وأصبح مكان يليق بحي السيدة زينب التي تعد من أفضل الأماكن السياحية.

وحرصت الدولة على منح قاطنى المنطقة إيجار شقق سكنية بديلة حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة بشكلها الجديد الذي يليق بهذا المكان ويعتبر عودة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

كلف المشروع الدولة ما يقرب من 500 مليون جنيه، وتم إنشاء مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية، ويتضمن إنشاء 9 عمارات سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية منهم 50 وحدة تجارية، وبلغت مساحة المشروع 7 أفدنة، ومن بينهم منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق".

وقامت الدولة بعمل المشروع على نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الأولى "روضة السيدة 1"، واستغرق حوالي 18 شهر وفي أقرب وقت سيتم نقل الأهالي إلى أماكنهم الجديدة.