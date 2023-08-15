الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من عشوائيات لكمبوند حضاري.. تطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب "روضة السيدة 2"

روضية السيدة 2
روضية السيدة 2

حرصت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، القضاء على المناطق العشوائية، وإعادة بنائها بمناطق راقية حضارية، تسع للحياة الآدمية وتكون وجهة مشرفة أمام العالم، ومن بينهم منطقة الطيبي في حي السيدة زينب وأصبحت كمبوند حضاري "روضة السيدة ٢" بعد إهمال كبير لا يليق بحي السيدة التاريخي العريق الذي يمثل جزء من السياحة المصرية.

FB_IMG_1692102228552

وكانت منطقة الطيبي عبارة عن عشوئيات وكان الأهالي عرضة للخطر والبلطجة بسبب المنطقة المهملة والممتلئة بكتل ترابية ومباني متهالكة لا تصلح للاستخدام الآدمي ومعرضة للانهيار في أي وقت، فتم إزالة المباني وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء عمارات سكنية على الطراز المعماري الإسلامي والذى تم على نهج روضة السيدة 1، وأصبح مكان يليق بحي السيدة زينب التي تعد من أفضل الأماكن السياحية.

FB_IMG_1692102230325

وحرصت الدولة على منح قاطنى المنطقة إيجار شقق سكنية بديلة حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة بشكلها الجديد الذي يليق بهذا المكان ويعتبر عودة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

FB_IMG_1692102224222

كلف المشروع الدولة ما يقرب من 500 مليون جنيه، وتم إنشاء مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية، ويتضمن إنشاء 9 عمارات سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية منهم  50 وحدة تجارية، وبلغت مساحة المشروع 7 أفدنة، ومن بينهم منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق". 
وقامت الدولة بعمل المشروع على نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الأولى "روضة السيدة 1"، واستغرق حوالي 18 شهر وفي أقرب وقت سيتم نقل الأهالي إلى أماكنهم الجديدة.

المناطق العشوائية روضة السيدة 2 الطيبي السيدة زينب كمبوند حضاري

الأكثر قراءة

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

"طعنة بالقلب".. أول صور لمسن قُتل على يد زوج ابنته فى الوراق

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

بالأسماء.. محافظ الدقهلية يصدر حركة تعيينات جديدة لنواب المراكز والمدن

البابا تواضروس يصدر قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية حلوان

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية