الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل فى اتهامه بالاتجار بالهيروين فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعافبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ع . م"، بدون عمل، في يوم 16 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.

عاطل التحقيقات الاتجار الهاتف المحمول الهيروين العمرانية

الأكثر قراءة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا على القاهرة.. والعظمى 34

سها جندى: حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية