المشدد 6 سنوات لعاطل فى اتهامه بالاتجار بالهيروين فى الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعافبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ع . م"، بدون عمل، في يوم 16 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.