موفدة "إكسترا نيوز": فعاليات نهاية الأسبوع بمهرجان العلمين الجديدة قوية ومتنوعة

قالت موفدة "إكسترا نيوز" إن فعاليات نهاية الأسبوع بمهرجان العلمين الجديدة قوية ومتنوعة وأنشطة رياضية قوية إلى جانب بعض عروض الكوميديا التي تجذب الجمهور من كل الفئات والأعمار.

وأضافت، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، أنه باقي يومين على نهاية عطلة الأسبوع، وشجعت المواطنين على حجز التذاكر للحفلات من خلال موقع تذكرتي، مؤكدة استمرار تنوع الحفلات والعروض المختلفة مثلما حدث في الأسابيع الماضية، لافتة إلى أنه من المقرر انطلاق حفل صاخب للفنان الكبير حكيم يوم 17 أغسطس.

وتابعت أن حفل الفنان محمد محسن يأتي بالتزامن مع حفل الفنان حكيم، موضحة أن محمد محسن يقدم أعمالًا متنوعة من الأغاني الطربية للشيخ إمام وسيد درويش ومحمد عبدالوهاب وغيرهم، موضحة أن يوم 17 أغسطس يشهد أيضًا حفلًا لـ"ستاند أب كوميد" للكوميديان علي قنديل.