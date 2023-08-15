محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مركز زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة وسندبسط بمركز زفتى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة"، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة، مجمع الخدمات الحكومية بقرية سندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

واختتمت الجولة بقرية دهتورة، حيث تفقد مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، الوحدة الاجتماعية.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كل الملاحظات، وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز، والانتهاء من تسليم كل الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى

مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى

مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى