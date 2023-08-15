الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مركز زفتى

مشروع حياة كريمة
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة وسندبسط بمركز زفتى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة"، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة، مجمع الخدمات الحكومية بقرية سندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

واختتمت الجولة بقرية دهتورة، حيث تفقد مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، الوحدة الاجتماعية.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كل الملاحظات، وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز، والانتهاء من تسليم كل الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
مشروع حياة كريمة بقرى مركز زفتى
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى استمرار العمل الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات الحكومية الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المجمع الزراعي البيطري بقرى مركز زفتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية تفقد مشروعات حياة كريمة قرى مركز زفتى قرى الريف المصري بمشروعات المبادرة الرئاسية مبادرة الرئاسية حياة كريمة

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