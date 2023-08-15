الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يؤكد أهميته القصوى

ولاء التمامي
ولاء التمامي

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن استمرار الحوار الوطني وكثرة القضايا وتنوعها على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، يؤكد أنه ليس فقط حوارا وطنيا شاملا وفعالا ولكنه حدث سياسي ضخم تنظمه الدول المصرية، وبمشاركة كل التيارات السياسية والوطنية.

وأشارت "التمامي"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني سواء في المحور السياسي عبر لجنة المحليات أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أو من خلال المحور المجتمعي وعبر لجان الصحة والأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة التعليم ولجنة الشباب ولجنة الثقافة والهوية الوطنية، وهو ما يؤكد إنه حوار جاد وشامل وان الهجوم الضاري عليه من قبل أطراف مأجورة بالخارج كان مفتعلا وخبيثا.

 واعتبرت عضو مجلس النواب إن بدء مناقشة الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع عدد من مخرجات وتوصيات الجلسات تمهيدا لرفعها للرئيس، يكشف أهميته القصوى للحاضر والمستقبل، مشيدة بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، إنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء المقبل، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها القرار اللازم.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني دعوة مهمة ولقاءات ضخمة بين مختلف أطياف المجتمع، وأن ذبك يحسب لقيادتها السياسية.

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