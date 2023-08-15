الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سها جندى: حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة السفيرة
وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

عقدت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض أهم إنجازات الوزارة خلال عام، بالإضافة إلى استعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة والذي عُقد في ٣١ يوليو الماضي.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مؤتمر المصريين في الخارج قد سجل وشارك فيه 1000 مصري بالخارج ممثلين عن 66 كيانًا من 56 دولة من أوروبا وأمريكا وكندا ودول الخليج وإفريقيا.

وأردفت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر عقد على  12 جلسة خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن أهم توصيات المؤتمر قد شهدت حوارات بين المصريين بالخارج والوزراء والمسئولين المشاركين في المؤتمر.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن المؤتمر قد عرض على المصريين بالخارج الوضع الاقتصادي في مصر والتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مناقشة تأسيس شركة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة للمصريين بالخارج مثل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وأضافت: "لم أتوقع هذا الزخم والحماس بمشاركة 5 وزراء، وهم المالية والتضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم ووزيرة الثقافة، حيث استمر المؤتمر على مدار اليوم، وفي نهاية هذا المؤتمر الكبير نتج عنه العديد من التوصيات".

وناقشنا عددًا كبيرًا من المحاور، ولكن نتج عنها العديد من التوصيات، والتي تشمل أولويات المصريين بالخارج، من ضمنها زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج وأيضًا حل العديد من مشكلات المواطنين بالخارج.

وتابعت: نحن حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج، خاصة وأننا قمنا بتنفيذ الشركة المصرية للمصريين بالخارج، والتي تحققت خلال عام واحد وشكلت من مجموعة من المستثمرين، وتم حضور ٤ منهم في مؤتمر المصريين بالخارج، والذين جاءوا لتحفيز مبادرة السيارات تم تعديلها أكثر من مرة لتناسب كل المصريين بالخارج بتخفيض 70%، وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات، مع مد فترة تنفيذ القانون لـ6 أشهر.

استثمارات المصريين بالخارج استيراد سيارات التحويلات النقدية التربية والتعليم السفيرة سها جندي

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