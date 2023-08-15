الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى الشرقية" يُشارك فى قافلة بيطرية مجانية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية (إدارة ههيا البيطرية) قامت بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية منزل حيان مركز ههيا وتوابعها وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري تم من خلالها تقديم كل الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين. 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش (٦١٠) رءوس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ههيا وأطباء وحدة المحمودية البيطرية وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

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