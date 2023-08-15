"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

لم تتخيل الأم الملكومة بأن أطفالها وفلذة كبدها سيقعون فى قبضة زوجة أب عديمة الرحمة أتخذتهم كوسيلة للانتقام منهم وذلك لحب والدهم الشديد لهم ولعدم قدرتها على الإنجاب منه، واستغلت سفره لفترات طويلة لتعذيبهم ولم تكتفي بذلك بل كانت تهددهم حتى لا يشتكوى لوالدهم من معاملتها السيئة وتعذيبها لهم، ما أجبر الأطفال على الصمت.

أقوال المتهمة

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بالمرج بارتكابها جريمة تعذيب أبناء زوجها حرقا باستخدام معلقة طعام ساخنة مبررة بأنها تحاول تأديبهم وأحيانا لمعاقبتهم على تشاجرهم مع أبناء الجيران بالمنطقة قائلة "لو أولادي كنت هعمل فيهم كده بردوا".

"أقوال والده المجني عليهم"

أقرت والده المجني عليهم أمام جهات التحقيق بالمرج بأن منذ طلاقها من والد أبنائها والأولاد تعيش مع والدهم ويذهبوا لها فى الإجازات فقط ، وفور زواج والدهم امتنع عن إرسال الأطفال لها، وفشلت في رؤيتهم لمرات عديدة وتوجهت للمحكمة لرفع دعوى ضم حضانة، حتى علمت من إحدى جارتهم بأن زوجة طليقها تعامل أطفالها أسوء معاملة لغيرتها منهم لعدم قدرتها على الإنجاب، مستغلة سفر زوجها كسائق والغياب عن المنزل لفترات طويلة، فتوجهت لمنزله واصطحبت أطفالها عنوة وبإستطلاع أمرهم عثرت على آثار تعذيب وضرب بمختلف أنحاء أجسادهم، وأكدوا لها أبنائها بأن زوجة أبيهم هى من تقوم بحرقهم وتعذيبهم.

أمرت نيابة المرج اليوم بإحالة المتهمة بتعذيب أبناء زوجها حرقا للانتقام منهن، لمحكمة الجنايات.

وكانت قد استمعت النيابة لأقوال الأطفال وعرضهم على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتهم.

كانت بداية الواقعة عندما بلاغا لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجة طليقها بتعذيب أطفالها حرقا للانتقام منهم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، وتم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.