الهدهد: الطلاب الوافدين في قلب الإمام الأكبر يوليهم رعايته ويعدهم أبنائه

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، هم أصحاب رسالة، ثابروا واجتهدوا وتركوا الأهل والأوطان، لتحصيل العلم النافع، مؤكدا أنهم يستحقون التقدير والتكريم، ولذلك هم في قلب ⁧‫فضيلة الإمام الأكبر‬⁩، شيخ الأزهر، يوليهم رعاية خاصة ويعدهم أبنائه.

وتوجه رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال كلمته باحتفالية تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» بخالص التهاني للفائزين، وخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم تلك المسابقة، قائلا:"هنيئا لكل من ساهم وخطط وأعد لهذه المسابقة الكريمة، وهنيئا لكل من فاز من أبنائنا الطلاب"، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز.

وتهدف مسابقة «قدرات ومواهب»، التي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.