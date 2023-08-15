الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الهدهد: الطلاب الوافدين في قلب الإمام الأكبر يوليهم رعايته ويعدهم أبنائه

د. الهدهد
د. الهدهد

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، هم أصحاب رسالة، ثابروا واجتهدوا وتركوا الأهل والأوطان، لتحصيل العلم النافع، مؤكدا أنهم يستحقون التقدير والتكريم، ولذلك هم في قلب ⁧‫فضيلة الإمام الأكبر‬⁩، شيخ الأزهر، يوليهم رعاية خاصة ويعدهم أبنائه.

وتوجه رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال كلمته باحتفالية تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» بخالص التهاني للفائزين، وخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم تلك المسابقة، قائلا:"هنيئا لكل من ساهم وخطط وأعد لهذه المسابقة الكريمة، وهنيئا لكل من فاز من أبنائنا الطلاب"، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز.

وتهدف مسابقة «قدرات ومواهب»، التي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

الدكتور إبراهيم الهدهد الأزهر الشريف شيخ الأزهر مواهب وقدرات

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس نسائية".. القبض على 9 متهمين بالتعدي على شاب في البحيرة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

محافظ قنا يشهد إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل

"الاتصالات": 11.46 مليون مشترك بالإنترنت الارضي بنهاية مايو الماضي

مصروفات وتنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 وخطوات التقديم لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية