حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدته في عين شمس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس بتجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدة الأخير لسبه وقذفه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتولا بطعنة سكين فى الصدر.

واستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال والدة الطالب الذي لقى مصرعه على يد عاطل في منطقة عين شمس.

وأكدت والدة المجني عليه أن المتهم كاذب ولم تشتمه أو تعايره كونه غير جامعي.