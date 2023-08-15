الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم: التربية هى الأساس.. ونهدف لبناء إنسان سوى نفسيًا

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الكثير من أولياء الأمور يفرقون في المعاملة بين أبنائهم، وهذا خطأ ينتج عنه مرض نفسي.

وأضاف: نرى في المدارس وقائع غريبة مثل طالب يعتدي على معلم أو العكس لذلك نحتاج مثل هذه المبادرات النفسية المهمة التي تساعدنا في بناء الإنسان، وهدفنا ليس الدرجات ولكن بناء الإنسان كاملا، وذلك يأتي بالشراكة مع كل المؤسسات منها مؤسسات المجتمع المدني.

وقال: سنعمل على نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب ونعمل على تطوير تدريب الإخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم.

وأضاف: نحن بصدد لعمل مبادرة لمواجهة التنمر والعنف في المدارس لأنه يوجد بعض الطلاب لا يستطيعون مواجهة التنمر ويتعبون نفسيا من التنمر.

وتابع: نظرة الوزارة ليست الدرجات، ولكن بناء طالب سوي نفسيًا، وأن التربية هى الأساس، مضيفًا: وزارتنا تسمي التربية التعليم أي أن التربية قبل التعليم لذلك جاء هذا الإجراء من أجل الحفاظ علي الصحة النفسية للطلاب وتعديل سلوكهم سواء في المدرسة أو البيت.

وأضاف الوزير خلال كلمته: لا بد أن يكون هناك لغة حوار مفهومة بين الطالب ومعلمه في المدرسة أو الطالب وولي أمره في المنزل، لافتًا إلى أن أي نشاط تدريبي يكون العائد جيدا على الطالب ولدينا إدارة تقيس التغيرات على الطلاب التي نتجت نتيجة التدريبات التي تحدث.

وقال: لا بد أن نمحي وصمة العار عن المرض النفسى، كلنا لدينا قلق ولكن يتفاوت ولا بد أن نحول القلق إلى إنجاز ونعمل على إصلاح ما بداخلنا.

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