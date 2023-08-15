بدء أعمال جلسة مناقشة مقترحات لجنة الدين العام بالحوار الوطني

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة التخصصية المغلقة المعنية بمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي تهدف إلي بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.

ويشارك في الجلسة كل من الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية السابق، والنائب محمد إسماعيل، والدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي ، والنائب محمد أحمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة مرفت الكسان مطر، والنائب البرلماني السابق طلعت خليل.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه.

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