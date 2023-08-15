الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القناة الأولى": مهرجان العلمين يؤكد قدرة الدولة على تنظيم أى بطولة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصد محمد الخطيب، مراسل القناة الأولى، أجندة جدول مهرجان العلمين، لافتا إلى أن المهرجان له صدى إعلامي وسياحي وثقافي كبير جدا على المستويات كافة.

وقال «الخطيب» إن الفعاليات والأحداث الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس، لافتا إلى أن المهرجان سيشهد تنظيم البطولة العربية للجودو التي يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، كما سيشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الافتتاح، إضافة إلى عدد كبير من رؤساء اتحاد اللعبة في الدول العربية.

وأكد «الخطيب» أن مهرجان العلمين يؤكد على قدرة الدولة على تنظيم أي بطولة دولية وعربية، مشددًا على أن هذا الأمر له أثر إيجابي على استضافة رءوس الأموال وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وأن تكون مصر من الدول الرائدة في المجالات الرياضية.

وعن مهرجان الدراما، قال «الخطيب»: مهرجان القاهرة للدراما سينطلق في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن أول عمل درامي مصري خرج للنور عمره 61 سنة، وكان اسمه «هارب من الإعدام».

وأكد أن الفنانين أشادوا بمدينة العلمين الجديدة والتنظيم، مؤكدين أن المهرجان سيكون في منتهى القوة، ووجهوا الشكر إلى القائمين على الأنشطة والفعاليات.

العلمين المهرجان مهرجان العلمين

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