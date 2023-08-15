نبيلة مكرم تكشف تفاصيل تدريب الأخصائيين بالمدارس للحفاظ على الصحة النفسية للطلاب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، إنها تشكر وزارة التربية والتعليم على تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى كسر وصمة عار المرض النفسي وتوعية الطلاب في ندوات عن أهمية الصحة النفسية".

وأشارت خلال تصريحاتها إلى أن طلابنا صغار يمرون بالكثير من الظروف التي تؤثر عليهم، ورأت أنه يجب توجيه الاخصائي النفسي لكشف المرض النفسي عند الطفل في المرحلة الأولى من عمره، لذلك سوف يتم عمل تدريب للاخصائيين الاجتماعيين في المدارس، خاصة اخصائي المرحلة الابتدائية. وأكدت أنه بعد تطبيق ذلك على المدارس التجريبية سيتم تعميم ذلك على جميع مدارس الجمهورية.

وأوضحت أن هذا المخرج للبرنامج التدريبي جاء بعد جهد كبير يضم العديد من أساتذة الجامعات ودكاترة نفسيون، وتم التعاون مع مؤسسة التعليم أولًا في ذلك. وأضافت خلال تصريحاتها في المؤتمر أن التدريبات سوف تبدأ يوم ١٩ أغسطس الجاري بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وقالت إنه يوجد مبادرات أخرى أيضًا من تنسيقية شباب الأحزاب خلال الفترة المقبلة، منها مبادرة الترابط الأسري، مؤكدة أن هذه البرامج التدريبية هي البرامج الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.