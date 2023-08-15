الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريليفو: جالطة سراى يبدأ مفاوضات التعاقد مع سرجيو راموس

سرجيو راموس
سرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي جالطة سراي التركي بالتعاقد مع الإسباني سرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الأسبق ولاعب باريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل سرجيو راموس عن صفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع النادي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن نادي جالطة سراي مهتم بالتعاقد مع راموس خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط دفاع الفريق.

وأفادت ريليفو أن جالطة سراي يرغب في مواصلة تدعيم مشروعه الرياضي للموسم الجديد، ولذلك بدأوا اتصالات مع راموس ليكون قائد مشروعهم، مشيرة إلى أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية حتى الآن.

وحاول العديد من الأندية في الدوري السعودي والدوري الأمريكي الحصول على خدمات راموس للموسم الجديد، ولكن ما سيمنح عرض جالطة سراي أفضلية على هذه الأندية هو أن النادي التركي سيمنحه فرصة للمشاركة في البطولات الأوروبية مرة أخرى.

وعرض النادي بشكل مبدأي على راموس عرضا مدته موسمان، وفي حالة انضمامه قد يكون راموس أحد أكبر اللاعبين تقاضيًا للراتب في النادي.

وبدأ راموس مسيرته ضمن صفوف شباب نادي إشبيلية وصعد لفريق الرديف في صيف عام 2002، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2004 وقضى موسما مع الفريق قبل الانضمام لريال مدريد في صيف 2005 وقضى 16 عامًا مع النادي الملكي قبل الانتقال لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ولعب راموس 778 مباراة طوال مسيرته، وسجل 110 أهداف وصنع 41 لزملائه.

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