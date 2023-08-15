الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء المخالف مع متابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفى هذا الصدد، شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بحوض التوفيقيه علي مساحة 5 قيراط، وتم إزالتهم بالكامل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بجولة مفاجئة بمنطقة أبيس الثانية تم خلالها تفقد 72 موقع لمتغيرات مكانية عبارة عن جمالونات تم إزالتهم بالكامل وتم التأكد من عدم عودة المخالفات والتعديات مرة أخرى.

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن 10 سيدي نصر الدين والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، وكذا إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالمحل الكائن بالعقار 38 السيد محمد كريم، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة فضلا عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الثاني والرابع بالعقار الكائن 42 شارع النصر وتم التحفظ علي المواد المستخدمة في المخالفة.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إزالة جلسة خرسانية منطقة الجمارك بالكينج بحرى والتحفظ على 3.5 طن من الأسمنت وكمية من الأخشاب.

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة محل علي أرض منفعة عامة بمنطقة عبد القادر الجديدة وكذا إزالة سور بشارع مخزن الزيت.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة مكبرة، تمكنت من فك شدة خشبية بمنطقة أبيس 8/2 والتحفظ علي خلاطة لبناني كبيرة.

إزالة التعديات على أراضي الدولة
إزالة التعديات على أراضي الدولة
إزالة التعديات على أراضي الدولة
إزالة التعديات على أراضي الدولة
IMG-20230815-WA0002
IMG-20230815-WA0002
IMG-20230815-WA0001
IMG-20230815-WA0001
الإسكندرية رؤساء الأحياء إيقاف أعمال البناء المخالف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تكثيف المتابعة الميدانية

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