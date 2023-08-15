الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"سيارة أجرة ذاتية القيادة".. تجربة جديدة تجذب الاهتمام فى الخارج (فيديو)

سيارة أجرة ذاتية
سيارة أجرة ذاتية القيادة

استعرضت القناة الأولى تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «سيارة أجرة ذاتية القيادة».. تجربة جديدة تجذب الاهتمام في الخارج.

وكشف التقرير عن تشجيع أبو ظبي على اختيار سيارات دون سائق، وقدمت الإمارات رحلات مجانية حول جزيرتي السعديات وياس داخل سيارات ذاتية القيادة من طرازات عالية التقنية.

وبالتعاون مع إحدى شركات تكنولوجيا القيادة الذكية وسع مركز النقل في الإمارات أسطوله من المركبات دون سائق أملاً في دمجه في شبكة المواصلات الوطنية.

واستغرق اختبار عمليات رحلة القيادة الذاتية أكثر من عام على طرق الإمارات، وأعلن عن الخدمة لأول مرة في عام 2021، حيث إن المركبة مزودة بأجهزة استشعار وعشرة كاميرات ومسئول عن السلامة يجلس خلف عجلة القيادة.

وقال يوفي جاو المدير الفني للشركة المنفذة للمشروع في الشرق الأوسط: «لدينا داخل السيارة زر للطوارئ يمكن للعميل الضغط عليه وعلى مسئول السلامة إيقاف المركبة».

سيارة أجرة ذاتية القيادة سيارة القيادة الذكية

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