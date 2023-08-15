الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: قمة العلمين الثلاثية أكدت ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن دورية انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين تأتي وفق آلية منضبطة تم الاتفاق عليها للتأكيد على المعطيات الراسخة، موضحًا الجهد المصري الذي هدفه هو توحيد الصف الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية.

وقال "فهمي"، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: مصر تبني على اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي نجح بصورة كبيرة في التأكيد على أن هناك تواصلا فلسطينيا، مضيفًا أن الفصائل تجري اتصالات لدورية انعقاد الاجتماع برعاية القاهرة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن مصر موقفها واضح بشأن الحق الفلسطيني، موضحاً أن هناك مبادرة عربية لوقف ما يحدث بفلسطين، فضلاً عن المطالب بتوحيد الصف الفلسطيني، وضرورة وقف الإجراءات الإجرامية من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن نتائج قمة العلمين أكدت ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وأن الجميع يسعى لحصول الفلسطينيين على حقهم، لافتاً إلى أن البيان الختامي لقمة العلمين يؤكد ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ويسعى للضغط على إسرائيل لاستمرار عملية السلام.

عملية السلام مصر المصالحة الفلسطينية القمة الثلاثية

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

رابط موقع التنسيق الإلكتروني والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالتعدى على فتاة بالمعادى

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

العثور على جثمان شاب مجهول الهوية بترعة في سرس الليان بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل