أستاذ علوم سياسية: قمة العلمين الثلاثية أكدت ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن دورية انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين تأتي وفق آلية منضبطة تم الاتفاق عليها للتأكيد على المعطيات الراسخة، موضحًا الجهد المصري الذي هدفه هو توحيد الصف الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية.

وقال "فهمي"، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: مصر تبني على اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي نجح بصورة كبيرة في التأكيد على أن هناك تواصلا فلسطينيا، مضيفًا أن الفصائل تجري اتصالات لدورية انعقاد الاجتماع برعاية القاهرة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن مصر موقفها واضح بشأن الحق الفلسطيني، موضحاً أن هناك مبادرة عربية لوقف ما يحدث بفلسطين، فضلاً عن المطالب بتوحيد الصف الفلسطيني، وضرورة وقف الإجراءات الإجرامية من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن نتائج قمة العلمين أكدت ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وأن الجميع يسعى لحصول الفلسطينيين على حقهم، لافتاً إلى أن البيان الختامي لقمة العلمين يؤكد ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ويسعى للضغط على إسرائيل لاستمرار عملية السلام.