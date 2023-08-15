الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 2.1 مليار جنيه إيرادات السكك الحديدية خلال النصف الأول من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إيرادات السكك الحديدية إلى حدود 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقاً لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أنه على أساس شهرى ارتفعت الإيرادات لـ454.6 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2023 مقابل 351.5 مليون جنيه فى يونيو 2022.

كما أظهر التقرير ارتفاع أعداد ركاب السكك الحديدية من 34.2 مليون راكب خلال شهر يونيو 2022 لـ36.1 مليون راكب خلال الشهر المناظر من العام الحالى 2023، كذلك ارتفعت كمية البضائع المنقولة من 332.3 ألف طن خلال شهر يونيو 2022 لـ364.4 ألف طن خلال الشهر المناظر من العام الحالى 2023.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إيرادات السكك الحديدية ركاب السكك الحديدية البضائع المنقولة الاحصاء

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