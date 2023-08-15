الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزيرا الأوقاف والثقافة وكيل الأزهر يفتتحون معرض مسابقة "مواهب وقدرات"

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من السفراء وقيادات الأزهر، معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث تحت شعار "إبداع وتميز"، قبل افتتاح فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة"مواهب وقدرات" للموسم الثالث.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن الاهتمام بمواهب وقدرات الطلاب يدفعهم إلى التميز ويظهر مواهبهم وينمي قدراتهم، كما يغرس في نفوسهم قيم جديدة مثل التنافس والتعاون مع بعضهم، لافتًا إلى أن الأزهر يولي الطلاب اهتماما كبيرًا؛ لأنه يعتبرهم سفراء له في بلادهم، لذا يحرص على إعدادهم إعدادًا كاملاً في كل المجالات حتى يكونوا نواة متميزة لأمتهم ولأوطانهم.

من جهتها؛ أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب أكبر دليل على انفتاح الأزهر ووسطيته، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، مشيدة بمواهب الطلاب المتميزة، مؤكدة أن الأزهر له دور كبير في تنمية هذه المواهب وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وضم المعرض لوحات فنية متميزة ومشغولات للطلاب الفائزين والمتقدمين في مسابقة الخط العربي بأنواعه والرسم والزخرفة بأنواعهم والأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات).

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد مختار جمعة وزيرة الثقافة مواهب وقدرات

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