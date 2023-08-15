الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القناة الأولى" تعرض تقريرًا عن مطعم أردنى يوفر مكانًا للقيلولة لزبائنه بعد الأكل

جريدة الدستور

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مصورًا عن مطعم أردني يوفر مكانًا للقيلولة لزبائنه بعد تناول المنسف الشهيرة.

وقال عبدالله، أحد زبائن المطعم، خلال التقرير، إن الفكرة كانت عبارة عن مزحة كون المنسف يستخدم فيه اللبن والسمن البلدي واللحم البلدي، وكلها مواد دسمة، وأغلب الشعب الأردني يحب تناول المنسف ثم الحصول على قيلولة.

وكشف زبون آخر، أن هذه تجربة رائعة، متابعًا: "إن كنت قادمًا من مكان بعيد، وبدلًا من العودة إلى المنزل بعد قطع مسافة قدرها 60 كم وأنا أشعر بالنعاس يمكنني الحصول على قيلولة ساعة حتى أستعيد نشاطي".

وجاء في التقرير، أن المنسف مكون من لحم الضأن أو الماعز المطبوخ في اللبن الرائب ويقدم مع الأرز ويعتبر إلى حد كبير أكلة شعبية في الأردن وأدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" في قائمة التراث الثقافي غير المادي. 

اللبن الرائب مطعم أردني المطعم الأرز

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