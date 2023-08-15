الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدكتور أحمد أبواليزيد يستعرض أهمية المشروعات القومية فى زيادة الرقعة الزراعية لـ3.5 مليون

أبواليزيد
أبواليزيد

استعرض الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أهمية التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية الذي تتبناه الدولة من خلال المشروعات القومية، والذى يحقق التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية لـ3.5 مليون فدان في صورة عدة مشروعات قومية تحقق منها على أرض الواقع مشروع الدلتا الجديدة ونواته مستقبل مصر منزرع به حاليًا ما يقرب من 460 ألف فدان، وأيضًا مشروع الريف المصري الجديد "1.5 مليون فدان" في الظهير الصحراوي بالعديد من المحافظات المصرية مثل منطقة الفرافرة وغرب المنيا وغيرها، بالإضافة لمشروع 100 ألف فدان زراعات محمية ويعادل فدان الصوب إنتاجية 4 أفدنة في الحقل المكشوف، كما رأينا ما حدث في محطة تحلية المياه في بحر البقر وصحراء سرابيوم لزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان في شمال سيناء، وكذلك إعادة إحياء مشروع توشكى الذى يبلغ 350 ألف فدان، وقوامه سيصل إلى 550 ألف فدان بعد إزالة المعوقات.


وأضاف أبواليزيد، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه المشروعات القومية العملاقة حققت جزءًا كبيرًا من الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية، وأن ما يؤكد ذلك أنه خلال أزمة كورونا عندما انقطعت سلاسل الإمداد مصر لم تعان من أي نقص في السلع الغذائية، أيضًا خلال أزمة الطاقة العالمية بسبب وجود خطة لدى الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مصانع خاصة بالأسمدة التي تعد غذاء للنباتات، لافتًا إلى أن خطة التوسع الأفقي مع تطوير الأراضي لرفع كفاءة إنتاجية الفدان أدت إلى الوصول لصادرات في العام تتجاوز 6.5 مليون طن صادرات "زراعية غذائية طازجة"، يصل قوامها لـ3,3 مليار دولار. 

وأشار أبواليزيد إلى أن المشروعات القومية العملاقة تحقق التنمية المستدامة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات، وتوفير عملة دولارية وتحقيق الأمن الغذائي القومي رغم تحديات النمو السكاني وتأمين الأجيال القادمة.

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